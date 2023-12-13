Андрей Клычков наградил глав районов за работу антитеррористических комиссий
Лучшей АТК в Орловской области признана комиссия Колпнянского района.
Фото: пресс-служба правительства Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил награды главам районов за лучшую работу по противодействию терроризму. Лучшей антитеррористической комиссией по итогам 2023 года признана АТК Колпнянского района.
Клычков вручил переходящий кубок главе Колпнянского района, председателю местной антитеррористической комиссии Виктору Громову.
Также благодарностями председателя Антитеррористической комиссии Орловской области была отмечена работа АТК Кромского и Краснозоренского районов, сообщает пресс-служба областного правительства.