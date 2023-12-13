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14:00, 13 декабря 2023 года Орловцам посоветовали выбирать новогодние подарки в четырех цветах О выборе презентов корреспондент ГТРК "Орел" Анастасия Тычинская побеседовала с директором магазина декора Ириной Янцевич.







12% жителей считают, что худший подарок на Новый год – предмет одежды, а для 9% это полотенца, канцелярия и магниты.



В этом году тренд в подарках задают коричневый, золотой, красный и зеленый цвета. Оттенок двух последних не должен быть слишком ярким.

Также спросом пользуются прозрачные шары, елочные игрушки в виде ангелов.



Очень популярна экотема и подарки, сделанные своими руками.





Анастасия Тычинская



