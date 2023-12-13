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11:21, 13 декабря 2023 года

Два человека получили ранения в лобовом ДТП под Орлом

Кроссовер и легковушка на разъехались на дороге Разбегаевка-Васильевка.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Водитель и пассажир легковушки "Дэу" получили травмы в столкновении автомобиля с кроссоверем "Хендаи". ДТП случилось на дороге Разбегаевка-Васильевка в Орловской области.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области сообщили, что допустила столкновение 38-летняя водитель кроссовера "Хендаи". Женщина, проезжая по деревне Разбегаевка,  не справилась с управлением, автомобиль врезался во встречную машину "Дэу". 

-   В результате ДТП водитель автомобиля "Дэу" получил телесные повреждения, отпущен. Пассажир "Дэу", женщина, получила телесные повреждения, отпущена, - прокомментировали в Госавтоинспекции. 


Ольга СУПОНЕВА
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