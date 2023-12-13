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11:58, 13 декабря 2023 года Заболеваемость ОРВИ в Орловской области выросла почти на 19% Болезнь подхватили больше девяти тысяч человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

На прошлой неделе в Орловской области ОРВИ подтвердились у 9370 человек. Данные представили в региональном Роспотребнадзоре. Эта цифра на 18,62% выше показателя позапрошлой семидневки.



Прививку от гриппа сделали 322 тысячи орловцев. Это 46% от всего населения региона.



Сейчас по Орловщине гуляют вирусы SARS-CoV-2, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы, микоплазма, вирусы гриппа А (Н3N2), вирусы гриппа В.





Артем Ежаков



