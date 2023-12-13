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10:48, 13 декабря 2023 года

Почти 400 человек убирают улицы Орла от снега

Работа идет в усиленном режиме.

Фото: архив "Вести-Орел"

13 декабря Орел от снега убирают 77 работников "Спецавтобазы" и порядка 300 человек от управляющих компаний и хозсубъектов. Об этом сообщили в городской администрации.

Минувшей ночью с улиц вывезли 2500 кубометров снега, на посыпку ушла 371 тонна пескосолянки. Число использованной техники выросло в три раза.

Напомним, коммунальные службы Орла перешли в режим повышенной готовности из-за обильных снегопадов. Он действует как минимум до 18 декабря.

В ближайшие три дня в областной столице ожидаются сильный ветер, гололедица и мокрый снег. Температура в ночные часы будет опускаться до 0 – 5 градусов мороза, в дневные – от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.


Артем Ежаков
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