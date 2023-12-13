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10:20, 13 декабря 2023 года В Некрасовке под Орлом молодой водитель на "ВАЗе" протаранил фонарный столб Сам лихач не пострадал, а вот девушка-пассажир получила травмы.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В деревне Некрасовка под Орлом в ДТП угодил молодой водитель "ВАЗа" со своей пассажиркой. 12 декабря легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб.



Авария произошла вечером, в девятом часу. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 20-летний парень ехал по Интернатной улице в сторону Наугорского шоссе Орла. В какой-то момент он потерял контроль над управлением "Двенадцатой", машина съехала с дороги и протаранила фонарный столб.



В итоге травмировалась 24-летняя пассажирка "ВАЗа". Медики оказали ей необходимую помощь и отправили лечиться домой.









Ольга СУПОНЕВА



