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12:30, 13 декабря 2023 года Народная дружина Орловской области проводит зимние тренировки Участники "Бригады Катукова" отрабатывают действия в различных экстремальных ситуациях.







Орловская народная дружина "Бригада Катукова" не останавливает тренировки даже зимой. Добровольцы отрабатывают действия в различных экстремальных ситуациях, в том числе погодных.



Программа подготовки расписана на восемь дней по трем направлениям – тактическая и медицинская подготовка, обращение с БПЛА. В учителях – бойцы с большим боевым опытом, включая СВО.



Вступить в ряды бригады может любой желающий. Для этого нужно предварительно пройти медкомиссию и заполнить заявление. Сделали это уже более 800 человек.





Антон Сорокин



