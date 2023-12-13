Тургеневский дуб в орловском павильоне на ВДНХ нарядили к Новому году

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14:30, 13 декабря 2023 года
Тургеневский дуб в орловском павильоне на ВДНХ нарядили к Новому годуВетви литературного символа Орловщины теперь украшают красные новогодние шары.
Фото: тг-канал "Орловская область"
Тургеневский дуб на выставке "Россия" украсили яркими новогодними шарами. Под сенью литературного символа нашего региона могут отдохнуть гости, посетившие орловскую экспозицию.
Напомним, 11 января 2024 года на Международной выставке "Россия" пройдет День Орловской области. Будут представлены достижения сельского хозяйства, промышленности, культуры, искусства, спорта.
Как сообщает тг-канал "Орловская область", выставка в Москве на ВДНХ работает со вторника по четверг с 10:00 до 21:00. А также с пятницы до воскресенья с 10:00 до 22:00. Понедельник - выходной.
Сергей Мерцалов
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