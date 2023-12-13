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10:00, 13 декабря 2023 года В Орел пришел южный циклон Он принес непогоду на ближайшие три дня.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орел пришел южный циклон. В ближайшие три дня в областной столице ожидаются сильный ветер, гололедица и мокрый снег. Метеорологи призывают жителей быть готовыми к дальнейшему усилению непогоды.



Как сообщил начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов, на вторые – третьи сутки интенсивность снегопада усилится. Температура в ночные часы будет опускаться до 0 – 5 градусов мороза, в дневные – от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.



Напомним, что коммунальные службы Орла перешли в режим повышенной готовности из-за обильных снегопадов. Он действует как минимум до 18 декабря.





Артем Ежаков



