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9:30, 13 декабря 2023 года

Орловские росгвардейцы подвели итоги работы

В 2023 году они выполнили свыше двух тысяч задач по охране общественного порядка и безопасности.

Фото: портал Орловской области

В текущем году сотрудники регионального Управления Росгвардии обеспечивали общественную безопасность при проведении более 50 массовых и публичных мероприятий. За различные правонарушения росгвардейцы задержали около 300 граждан, в том числе 17 человек - по подозрению в совершении преступлений различной степени тяжести.

Силами спецподразделений из незаконного оборота в Орловской области изъято более тысячи боеприпасов, 15 взрывоопасных предметов, свыше 5 килограммов взрывчатки, около 60 килограммов наркотических веществ. Обезврежено и уничтожено порядка 200 боеприпасов.

Росгвардейцев поздравил губернатор Андрей Клычков. По его словам, бойцы с честью справляются с возложенными задачами, проявляя при этом высочайший профессионализм, стойкость, мужество и отвагу. Глава региона выразил уверенность в том, что задачи по защите государственных интересов страны, населения и территорий, поставленные перед сотрудниками Управления Росгвардии, также будут выполнены и в 2024 году.






Сергей Мерцалов
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