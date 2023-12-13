Коммунальщики Орла перешли в режим повышенной готовности

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9:00, 13 декабря 2023 года
Коммунальщики Орла перешли в режим повышенной готовностиПомогать "Спецавтобазе" в уборке снега будут сторонние предприятия.
Фото: архив "Вести-Орел"
Коммунальные службы Орла перешли в режим повышенной готовности из-за обильных снегопадов. Он действует как минимум до 18 декабря. Об этом сообщили в городской администрации.
Помогать «Спецавтобазе» в уборке снега будут сторонние предприятия и организации: "Орелводоканал", ТТП, "Квадра", "Облэнерго", "Орелгортеплоэнерго". Учреждение заключит с ними краткосрочные контракты.
Главам территориальных управлений и управляющих компаний поручено улучшить содержание дворов.
Артем Ежаков
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