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21:30, 12 декабря 2023 года

Кромчане не знают, откуда село Бельдяжки взяло свое название

Несколько версий все же есть.


В Орловской области достаточно населенных пунктов с необычным названием: Остров, Воля, Рекорд, Дружба, Бельдяжки. Практически каждый проезжающий мимо последнего турист считает своим долгом сфотографироваться рядом с указательным знаком.

По одной из версий, село получило название из-за залежей белой глины. Но если не знать этой истории, Бельдяжки воспринимаются не очень пристойно.

Многие пытались узнать, но выяснить не получилось. Откуда, что? И название и откуда само село пошло – неизвестно, - поделился глава Бельдяжского сельского поселения Дмитрий Петрухин.

В 70-х годах 20-го века деревня процветала. В Бельдяжках проживало более 700 человек. С работой проблем не было, сюда приезжали люди из других деревень. В настоящее время жителей стало значительно меньше. Однако кромчане гордятся своим селом и приглашают всех в гости.

Здесь я родился. Здесь учился. Здесь женился. Здесь трудился. Здесь я теперь нахожусь на пенсии, - рассказал кромчанин Иван Митин.

Названий, к которым есть вопросы, в регионе достаточно. Например, село Хлюпино или Разбегаевка. Но есть и красивые названия: Рассвет, Малиновка, Свободная жизнь.


Эльза Ахмедбекова
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