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21:00, 12 декабря 2023 года

Стали известны самые популярные и редкие имена у юных орловцев

В 2023 году на свет в регионе появилось более четырех тысяч малышей.


В 2023 году в Орловской области более четырех тысяч пар сказали друг другу "да". Некоторые будущие родители задумываются об имени еще до рождения ребенка, а другие – после. Так, орловчанка Валерия Юдкина имя для дочки придумала еще до замужества. Девочку назвали Николеттой.

Решили остановиться на красивом имени итальянского происхождения Николетта, бабушки с дедушкой нас поддержали, - поделилась Валерия Юдкина.

Всего в Орловской области в 2023 году появилось на свет 4,3 тысячи малышей. Для некоторых девочек выбрали такие редкие имена, как Виола, Каролина, Мишель и Астерия. А не самые популярные имена для мальчиков: Захар, Филипп, Ратмир и Ефим.

Тройку самых популярных женских имен возглавляют имена София, Виктория и Есения. Среди самых популярных у мальчиков – Михаил, Лев, Ярослав, Матвей, Тимофей и Максим.


Юлия Опанасюк
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