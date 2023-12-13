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8:00, 13 декабря 2023 года Студенты из Орла передали буржуйки для фронта Очередную партию универсальных печей изготовили в Орловском реставрационно-строительном техникуме.



Фото: скриншот из видео администрации Орла

Студенты и сотрудники Орловского реставрационно-строительного техникума в учебной мастерской изготовили очередную партию универсальных печей для бойцов в зоне СВО. Накануне буржуйки передали волонтерскому движению помощи военнослужащим СВО "Надежный тыл". Также буржуйки отправят в Запорожскую область, где формируют гуманитарный груз солдатам на Бахмутовском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе орловской мэрии.



Напомним, что недавно орловцы передали российским военным 100 печей-буржуек. Неравнодушных граждан, оказывающих помощь российским бойцам, поблагодарил губернатор Андрей Клычков.





Сергей Мерцалов



