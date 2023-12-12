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19:00, 12 декабря 2023 года Пианист Федор Орлов выступил перед родной публикой Она услышала произведения Бетховена, Шумана и Равеля.







Воспитанник Детской школы искусств имени Кабалевского Федор Орлов дал концерт в родном городе. За плечами 18-летнего пианиста уже есть победы и лауреатство в дюжине престижных музыкальных конкурсов, выступления с российскими и зарубежными симфоническими оркестрами, сольные концертные туры по России и за ее пределами.



В исполнении Федора Орлова прозвучала "Аппассионата" Бетховена, "Ночной Гаспар" Равеля и "Симфонические этюды" Шумана.



Пианист уже семь лет живет и продолжает обучение в Москве, но родной город ему по-прежнему близок и любим. В следующий раз он приедет в Орел в марте.





Эва Стасюлевич



