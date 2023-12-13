Каратисты из Орла завоевали 13 медалей на Всероссийских соревнованиях
Воспитанники ДЮСШ "Орел-Карат" стали обладателями 4 серебряных и 9 бронзовых наград.
Фото: Олег Кошелев
В Смоленске завершился всероссийский турнир по каратэ "Кубок памяти Героя Советского Союза Г.И. Бояринова". Его участниками стали более 500 спортсменов из 22 регионов России.
Наш регион представляли воспитанники тренеров Алексея Панкратова, Олега Кошелева, Андрея Чупахина и Асканаза Меграбяна. Итогом выступления орловских каратистов стали 4 серебряные и 9 бронзовых медалей. О достижениях своих подопечных в соцсетях рассказал директор ДЮСШ "Орел-Карат" Олег Кошелев.