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15:30, 12 декабря 2023 года Стая собак, нападающая на людей в центре Орла, появилась еще летом По фактам нападения животных возбуждено уголовное дело.







СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" из-за нападения собак на людей в центре Орла. Предварительно установлено, что в декабре должностными лицами "Спецавтобазы" и "ЭкоСервиса" ненадлежащим образом исполнялись обязанности по организации отлова бездомных животных, их содержанию, лечению, вакцинации и стерилизации.



Стая появилась еще летом. Среди пострадавших – студенты, школьники и просто прохожие. Решить проблему с бездомными животными в регионе должны были давно. Осенью прошлого года планировали открыть первый муниципальный приют. Но ситуация осталась неизменной и по сей день.





Эльза Ахмедбекова



