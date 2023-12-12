В День Конституции орловским школьникам вручили паспорта
Самый главный документ получили 19 юных орловцев.
Фото: администрация города Орла
12 декабря в Орловском военно-историческом музее состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ. Главный документ получили 19 подростков.
Как сообщилив пресс-службе городской администрации, школьников поздравил заместитель мэра Алексей Степанов и руководитель Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов. Вместе с паспортами ребятам подарили брошюры с текстом Конституции Российской Федерации. Юным орловцам пожелали быть достойными гражданами и настоящими патриотами Родины.