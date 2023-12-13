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7:30, 13 декабря 2023 года В Орле завершились первые юниорские соревнования по армрестлингу Участниками стали порядка 200 человек.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

В Орле завершились первые соревнования по армрестлингу среди юниоров. В соревнованиях принимали участие около 200 спортсменов из 22 субъектов Российской Федерации.



В возрастной группе 14 – 15 лет второе место по сумме двоеборья завоевал Андрей Маринин, в возрастной группе 16-18 лет Анастасия Серегина взяла золото, а Никита Гринев – серебро. В возрастной группе 19 – 21 год Юлия Амелина поднялась на высшую ступень пьедестала, Дмитрий Швецов и Артем Алешонков в своих весовых категориях заняли второе место.





Анастасия Дорохова



