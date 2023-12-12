В Орел вновь приедут лучшие сумоисты и пляжники страны
В регионе формируется календарь спортивных мероприятий на 2024 год.
Фото: архив "Вести-Орел"
О грядущих спортивных мероприятиях в 2024 году в эфире "Радио России.Орел" рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов. Уже подтверждено, что в марте следующего года областной центр вновь примет чемпионат России по сумо
"Это очень динамичный, очень понятный вид спорта. Когда на ринг выходят тяжи – это незабываемо", – поделился впечатлениями Алексей Берестов.
Также стало известно, что в конце мая в Орле состоятся игры этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Турнир уже включен в график
"В этом году мы впервые провели этап Чемпионата России на настоящем стадионе. Он вмещал более 1000 человек и на финальных матчах был полностью заполнен", – рассказал Алексей Берестов.
Ранее стало известно, что январь в Орле будет полностью посвящен стрельбе из лука. Наш город примет серию турниров, среди которых чемпионат, первенство и кубок страны, соревнования среди студентов, а также турниры для спортсменов с ОВЗ.