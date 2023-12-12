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13:25, 12 декабря 2023 года В Орле на Пушкина "Нива" сбила женщину на переходе Пешеходу понадобилась медицинская помощь.



Фото: УМВД России по Орловской области

В Орле под колесами внедорожника "Нива" оказалась женщина-пешеход. Автомобиль сбил ее прямо на пешеходном переходе по улице Пушкина вечером 11 декабря.



45-летний водитель вел отечественный внедорожник со стороны улицы 1-й Курской в направлении улицы Пугачева. Рядом с лицеем №32 проезжую часть переходила 43-летняя женщина. Водитель не затормозил вовремя, пешеход попала под машину.



Как сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, позже женщина обратилась в больницу за медицинской помощью. Госпитализация ей не потребовалась.





Ольга СУПОНЕВА



