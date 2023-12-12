"Лыжня России" в Орле пройдет в Медведевском лесу

Спортивно-массовая акция возвращается на прежнее место.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орел готовится к проведению спортивно-массовой акции "Лыжня России". Определено главное место старта. Им станет Медведевский лес. Также лыжни готовятся практически во всех районах области. Об этом в эфире "Радио России. Орел" рассказал руководитель регдепартамента физической культуры и спорта Алексей Берестов.
"Мы на несколько лет уходили из Медведевского леса с проведением наших главных зимних стартов – "Лыжни России". В этом году мы возвращаемся на прежнее место. Проводили активную подготовительную работу силами СШОР №10, областной федерации лыжного спорта и волонтеров. Перед этими людьми снимаю шляпу – очень много делают. Это тяжелый труд", – отметил Алексей Берестов.
Напомним, что всероссийская дата старта определена на 10 февраля. Изменить ее могут только погодные условия.
На "Лыжню России" можно зарегистрироваться на "Госуслугах".