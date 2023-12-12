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17:00, 12 декабря 2023 года "Лыжня России" в Орле пройдет в Медведевском лесу Спортивно-массовая акция возвращается на прежнее место.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орел готовится к проведению спортивно-массовой акции "Лыжня России". Определено главное место старта. Им станет Медведевский лес. Также лыжни готовятся практически во всех районах области. Об этом в эфире "Радио России. Орел" рассказал руководитель регдепартамента физической культуры и спорта Алексей Берестов.

"Мы на несколько лет уходили из Медведевского леса с проведением наших главных зимних стартов – "Лыжни России". В этом году мы возвращаемся на прежнее место. Проводили активную подготовительную работу силами СШОР №10, областной федерации лыжного спорта и волонтеров. Перед этими людьми снимаю шляпу – очень много делают. Это тяжелый труд", – отметил Алексей Берестов. Напомним, что всероссийская дата старта определена на 10 февраля. Изменить ее могут только погодные условия.



На "Лыжню России" можно зарегистрироваться на "Госуслугах".





Анастасия Дорохова



