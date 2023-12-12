В Орловской области запретили запуск фейерверков в общественных местах
Ограничение действует с сегодняшнего дня.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области с 12 декабря по 14 января введен временный запрет на использование пиротехнических изделий в местах массового пребывания людей. Это следует из протокола заседания оперативного штаба от 6 декабря.
Решение принято для соблюдения требований общественной безопасности в ходе проведения массовых мероприятий с участием граждан.
Напомним, ранее на Орловщине ввели запрет на продажу пиротехники по 31 декабря.