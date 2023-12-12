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17:30, 12 декабря 2023 года В Орле скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Николаевич Харитонов Прославленного фронтовика не стало на 98-м году жизни 11 декабря.



Фото: администрация города Орла

Иван Николаевич Харитонов родился в 1926 году. На фронт был призван Шимским РВК Ленинградской области 9 февраля 1944 года. Служил в третьей минометной роте 502-го стрелкового полка 177-й стрелковой дивизии. На Карельском перешейке при прорыве линии Маннейргейма из ручного пулемета уничтожил почти целое отделение солдат противника. 10 августа 1944 года был ранен.



За годы войны удостоен медалей "За боевые заслуги" и "За отвагу". Вернувшись в Орел, Иван Николаевич еще пять лет прослужил на местном аэродроме. После чего более 50 лет работал на обувной фабрике. Удостоен звания "Заслуженный ветеран труда".



Как сообщили в пресс-службе мэрии Орла, сын Ивана Николаевича Харитонова пошел по стопам отца и сейчас он защищает интересы России, участвуя в специальной военной операции.



Редакция ГТРК "Орел" выражает искренние соболезнования семье и близким Ивана Николаевича.





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