Орловские фельдшеры пешком добирались до пациентки из-за застрявшей скорой
Идти пришлось около километра.
Фото: станция скорой помощи, город Орел
Орловские фельдшеры Анна Мерцалова и Алина Потапова пешком добирались до пожилой пациентки из-за застрявшей в снегу скорой. Идти пришлось около километра.
Как рассказали в орловской станции скорой помощи, ждать освобождения машины из снежного плена медики не стали. С медоборудованием девушки пошли на вызов. Пока они делали свою работу, скорую вытащил трактор.