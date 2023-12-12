Жителя Орла оштрафовали за оставленные на улице мешки с мусором
Мужчине пришлось раскошелиться на две тысячи рублей.
Фото: архив "Вести-Орел"
Житель Орла вынужден был оплатить штраф за мешки с мусором. Мужчина складировал отходы со стройки на территории общего пользования в Советском районе, за что и нарвался на наказание.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, орловец нарушил административное законодательство. Участковый опросил свидетелей, установил, кто именно устроил мусорный склад, а затем выписал нарушителю штраф.
- Гражданина признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.2 КоАП РФ, и назначили ему административное наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.
В полиции напоминают орловцам, что нарушение законодательства в сфере обращения с отходами влечет наказание.