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12:51, 12 декабря 2023 года

Жителя Орла оштрафовали за оставленные на улице мешки с мусором

Мужчине пришлось раскошелиться на две тысячи рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

Житель Орла вынужден был оплатить штраф за мешки с мусором. Мужчина складировал отходы со стройки на территории общего пользования в Советском районе, за что и нарвался на наказание.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, орловец нарушил административное законодательство. Участковый опросил свидетелей, установил, кто именно устроил мусорный склад, а затем выписал нарушителю штраф. 

Гражданина признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.2 КоАП РФ, и назначили ему административное наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

В полиции напоминают орловцам, что нарушение законодательства в сфере обращения с отходами влечет наказание.


Ольга СУПОНЕВА
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