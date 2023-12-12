Главная » Новости



12:51, 12 декабря 2023 года Жителя Орла оштрафовали за оставленные на улице мешки с мусором Мужчине пришлось раскошелиться на две тысячи рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Житель Орла вынужден был оплатить штраф за мешки с мусором. Мужчина складировал отходы со стройки на территории общего пользования в Советском районе, за что и нарвался на наказание.



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, орловец нарушил административное законодательство. Участковый опросил свидетелей, установил, кто именно устроил мусорный склад, а затем выписал нарушителю штраф.



- Гражданина признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.2 КоАП РФ, и назначили ему административное наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.



В полиции напоминают орловцам, что нарушение законодательства в сфере обращения с отходами влечет наказание.





Ольга СУПОНЕВА



