Народные приметы: Что нужно сделать 13 декабря, чтобы выйти замуж

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7:00, 13 декабря 2023 года
Народные приметы: Что нужно сделать 13 декабря, чтобы выйти замуж13 декабря 2023 года отмечается несколько значимых событий. Один из них — народный праздник Андрей Зимний, который является древнерусской традицией и связан с началом зимнего периода.
В этот день люди празднуют приход зимы, проводят различные обряды и ритуалы, связанные с защитой от холода и обеспечением хорошего урожая в будущем году. Также 13 декабря отмечается церковный день памяти апостола Андрея Первозванного. Рассказываем, что нельзя делать в этот день и на что стоит обратить внимание.
Что нельзя делать в этот день:
- Нельзя заниматься рукоделием, выполнять тяжелую работу по дому. Иначе можно навлечь на свою семью беду.
- Нельзя ругаться с моряками и рыбаками. Из-за ссоры с ними можно привлечь к себе проблемы во всех сферах жизни.
- Супругам запрещается ругаться. Любой конфликт затянется и приведет к долгим разногласиям.
Что можно делать 13 декабря:
- В этот день принято накрывать сытный стол, но излишнего пиршества быть не должно, поскольку идет пост;
- Незамужние девушки обращались к святому Андрею и просили счастливо выйти замуж;
- Апостолу Андрею молятся о защите Родины, военных успехах.
Александра Бахтина