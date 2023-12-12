Больше десятка семей посетили комнату примирения супругов в Орле
Она работает на базе Семейного МФЦ.
Фото: архив "Вести-Орел"
С сентября на базе Семейного МФЦ начала работу комната примирения супругов. Туда уже заглянули уже 12 семей. Специалисты дали 18 консультаций.
Пилотный проект в Орловской области реализует аппарат Уполномоченного про правам ребенка при поддержке Социального кластера. В особенной комнате супруги смогут проговорить свои проблемы и найти пути сохранения семьи.
Семьям помогут психологи, духовенство, адвокатская палата и даже судебные приставы. Чтобы посетить комнату примирения, нужно обратиться в Семейный МФЦ.
Специалисты комнаты примирения не занимают чью-либо позицию. Их конечная цель – сохранение семьи.