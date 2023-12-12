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10:03, 12 декабря 2023 года По факту нападения собак на людей в центре Орла возбуждено уголовное дело У следствия есть вопросы к должностным лицам "Спецавтобазы" и "ЭкоСервиса".



Фото: архив "Вести-Орел"

СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" из-за нападения собак на людей в центре Орла.



Предварительно установлено, что в декабре должностными лицами "Спецавтобазы" и "ЭкоСервиса" ненадлежащим образом исполнялись обязанности по организации отлова бездомных животных, их содержанию, лечению, вакцинации и стерилизации. В результате из-за укусов собак пострадали три человека.





Артем Ежаков



