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10:03, 12 декабря 2023 года

По факту нападения собак на людей в центре Орла возбуждено уголовное дело

У следствия есть вопросы к должностным лицам "Спецавтобазы" и "ЭкоСервиса".

Фото: архив "Вести-Орел"

СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" из-за нападения собак на людей в центре Орла.

Предварительно установлено, что в декабре должностными лицами "Спецавтобазы" и "ЭкоСервиса" ненадлежащим образом исполнялись обязанности по организации отлова бездомных животных, их содержанию, лечению, вакцинации и стерилизации. В результате из-за укусов собак пострадали три человека.


Артем Ежаков
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