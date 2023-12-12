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9:41, 12 декабря 2023 года В Орловской области продолжается капремонт поликлиники Колпнянской ЦРБ Сейчас работы близятся к завершению.



Фото: скриншот из видео департамента здравоохранения Орловской области

Строители продолжают приводить в порядок Колпняскую ЦРБ. Обновляют медицинское учреждение благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и программе "Модернизация первичного звена". Как сообщили в региональном депздраве, ремонтные работы стартовали весной и обошлись в 46 миллионов рублей. Сейчас они близятся к завершению.



В здании обновили планировку, запустили отопление, утеплили и облицевали фасад. Внутри продолжается отделка.



В детском крыле разместятся кабинеты педиатров, а также отдельный кабинет детского стоматолога - раньше жители района лечили зубы в одном кабинете. Во взрослом - кабинеты терапевтов и профильных специалистов.



После открытия в поликлинике заработают специализированные кабинеты. В первом будут проводить гастроскопию, во втором - операции одного дня.





Сергей Мерцалов



