В Орловской области продолжается капремонт поликлиники Колпнянской ЦРБ
Сейчас работы близятся к завершению.
Фото: скриншот из видео департамента здравоохранения Орловской области
Строители продолжают приводить в порядок Колпняскую ЦРБ. Обновляют медицинское учреждение благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и программе "Модернизация первичного звена". Как сообщилив региональном депздраве, ремонтные работы стартовали весной и обошлись в 46 миллионов рублей. Сейчас они близятся к завершению.
В здании обновили планировку, запустили отопление, утеплили и облицевали фасад. Внутри продолжается отделка.
В детском крыле разместятся кабинеты педиатров, а также отдельный кабинет детского стоматолога - раньше жители района лечили зубы в одном кабинете. Во взрослом - кабинеты терапевтов и профильных специалистов.
После открытия в поликлинике заработают специализированные кабинеты. В первом будут проводить гастроскопию, во втором - операции одного дня.