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11:30, 12 декабря 2023 года В центре амбулаторной хирургии в Орле ежедневно делают около девяти операций Он работает уже два месяца.







На базе второй поликлиники №2 города Орла открылся центр амбулаторной хирургии. Через два месяца после начала работы специалисты провели более 500 малых вмешательств.



Хирургия одного дня очень востребована, потому что не предполагает госпитализации. В основном медики занимаются здесь иссечением жировиков, атером и липом, удалением папиллом и родинок, решением проблем вросших ногтей.



Всего в центре работают шесть хирургов. Здесь выполняется до девяти малых вмешательств в день.



Все подозрительные образования обязательно отправляются на патологоанатомическое исследование для исключения онкологии.



Перед операцией необходима консультация хирурга. Он осматривает пациента, назначает обследование и день операции. Записаться на вмешательство можно в регистратуре поликлиники.





Елена Литинская



