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10:30, 12 декабря 2023 года В Успенском соборе Орла начали шить баффы для бойцов СВО Головные уборы из флиса отлично защищают от холода и дождя.



Фото: Успенский (Михаило-Архангельский) собор Орла

В Успенском Михаило-Архангельском соборе Орла решили согреть участников СВО. Теперь в храме изготавливают баффы - многофункциональные головные уборы из флиса. Они отлично защищают голову, лицо и шею бойцов от холода и дождя, а кожу - от пронизывающего ветра и ультрафиолетовых лучей.



Первую партию баффов - а это 63 штуки - бойцы СВО получили на днях. Перед отправкой на фронт головные уборы освятили.



Сегодня в зоне СВО баффы пользуются особым спросом. В Успенском соборе хотели бы шить их еще больше. Но пока этой работой занимаются всего несколько человек из приходского молодежного движения. Консультирует их профессиональная швея. Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, в храме ждут волонтеров, желающих помочь нашим воинам.



- Мы с радостью ждем новых волонтеров, готовых помочь нашим воинам. Главное условие - наличие швейной машинки и навыки швеи. Материалами мы обеспечим, - рассказал настоятель Успенского собора иерей Димитрий Никулин.



Желающих участвовать в пошиве баффов просят звонить по телефону +7 (906) 571-71-77 (с 15:00 до 17:00). По этому же номеру могут обратиться и те, кто хочет внести пожертвование на закупку материала.





Сергей Мерцалов



