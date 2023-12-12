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16:30, 12 декабря 2023 года В Орловской области стало меньше наркопреступлений С начала 2023 года зарегистрировано 479 таких преступлений.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине отмечают снижение числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом речь шла на заседании Антинаркотической комиссии с участием губернатора Андрея Клычкова.



Глава региона отметил, что в 2023 году количество преступлений в этой сфере снизилось на 2%. Из оборота изъято почти 64 килограмма наркотических веществ, проведено 278 профилактических мероприятий, в том числе - межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция "Мак".



- Благодаря предпринятым шагам, усилиям правоохранительных органов - ситуация остается под контролем. Тем не менее, с учетом всех рисков и угроз, требуется уделять повышенное внимание таким задачам, как мониторинг интернет-пространства и профилактика наркомании среди несовершеннолетних, - подчеркнул губернатор.



В числе приоритетных направлений - работа в местах компактного проживания иностранцев, в том числе студентов. Особая тема - все, что связано с ситуацией на Украине, которая давно стала настоящим наркотическим хабом.





Сергей Мерцалов



