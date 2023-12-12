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9:00, 12 декабря 2023 года Под Орлом мужчина получил ожоги рук и лица из-за пожара Причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи.



Фото: архив "Вести-Орел"

Утром 11 декабря в селе Вяжи-Заверх Новосильского района загорелся деревянный жилой дом. К моменту прибытия спасателей пламя охватило всю кровлю и грозило перекинуться на внутренние помещения здания, а также на соседнее жилье и хозпостройку. Пожарным удалось сдержать распространение стихии.



С ожогами рук и лица к медикам обратился 52-летний мужчина.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, причиной пожара вероятно стало неправильное использование печи.





Артем Ежаков



