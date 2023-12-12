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20:30, 11 декабря 2023 года

В центре Орла прогремит салют на Новый год

Он запланирован на 2.00 1 января.



Вопрос "будет ли салют в Новогоднюю ночь" популярен у орловцев уже третий год подряд. В настоящее время продажа даже лицензированной пиротехники под запретом, однако залпы паркового фейерверка прозвучат.

Новый год на площади Ленина начнется в 1.00 ночи 1 января, а в 2.00 на площадке перед зданием правительства Орловской области прозвучат залпы праздничного паркового фейерверка, - рассказала и.о. начальника управления по взаимодействию со СМИ администрации города Орла Оксана Храмченкова.

Ограничительные правила на продажу пиротехники установлены в 20 регионах страны. В Орловской области петарду купить нельзя до конца декабря.
Корреспондент Всеволод Трифонов отправился на центральный рынок города Орла, чтобы выяснить, действительно ли нельзя купить пиротехнику. Оказалось, что только в одном из магазинов товар есть, однако его не продают.

Запрет на продажу есть для тех, кому еще нет 16 лет. Некоторые законопослушные владельцы магазинов увеличивают этот возраст до 18 лет, - пояснила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова.


Всеволод Трифонов
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