Главная » Новости



20:00, 11 декабря 2023 года Орловцам напомнили о штрафах за срубленную елку Лесоводы уже начали охранять деревья.



Фото: управление лесами Орловской области

Жителям Орловской области напомнили о том, что за незаконно срубленные молодые ели, пихты и сосны предусмотрена административная и уголовная ответственность.



– Согласно статье 8.28 КоАП РФ за незаконную рубку предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, - напомнили в управлении лесами Орловской области.



Также в управлении напомнили, что если сумма ущерба превышает пять тысяч рублей, то действия влекут за собой уголовную ответственность. Лесники рекомендуют покупать орловцам новогодние деревья в местах организованной торговли у предпринимателей и организаций, которые имеют соответствующие документы.



Управление лесами обращается к жителям региона с просьбой сообщать о случаях незаконных рубок по телефону (4862) 59-10-10.





Сергей Силаев



