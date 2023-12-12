Народные приметы: почему 12 декабря нельзя подметать дома пол

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7:00, 12 декабря 2023 года
Народные приметы: почему 12 декабря нельзя подметать дома полЦерковь 12 декабря вспоминает мученика Парамона, а в народном календаре этот день называют Парамон Зимоуказатель.
Православная Церковь чтит память святого Парамона Вифинского, который относится к великомученикам. Согласно легендам, он был казнен при царе Декии за то, что не хотел отрекаться от христианской веры.
На Руси считалось, что в этот день земля становилась каменной, а реки застывали. Рассказываем, что можно делать в этот день чего опасаться.
Что нельзя делать в этот день:
- Продолжается Рождественский пост, поэтому под запретом находятся молочные и мясные продукты.
- Хозяйки не подметали дома пол, чтобы не вымести благополучие.
- Нельзя ссориться и ругаться 12 декабря, чтобы потом не быть в размолвке до Нового года.
- Тратить деньги на покупки, забыв им счет. Люди опасались пустых трат, понимая, что с финансами потом будет туго.
- Переезжать с места на место. Удачи и покоя в новых краях не будет.
Что можно делать в этот день:
- Хороший день для крещения ребенка: если у вас запланированы крестины ребенка, можно провести это торжество 12 декабря без каких-либо проблем
- Благоприятный день для свадьбы. Брак будет крепкий и долгий.
- Народных запретов на работу в этот день нет. Если у вас есть рабочие обязанности, то можете выполнять их по расписанию.
Александра Бахтина