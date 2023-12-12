Народные приметы: почему 12 декабря нельзя подметать дома пол

Церковь 12 декабря вспоминает мученика Парамона, а в народном календаре этот день называют Парамон Зимоуказатель.

На Руси считалось, что в этот день земля становилась каменной, а реки застывали. Рассказываем, что можно делать в этот день чего опасаться.

Что нельзя делать в этот день:

- Продолжается Рождественский пост, поэтому под запретом находятся молочные и мясные продукты.

- Хозяйки не подметали дома пол, чтобы не вымести благополучие.

- Нельзя ссориться и ругаться 12 декабря, чтобы потом не быть в размолвке до Нового года.

- Тратить деньги на покупки, забыв им счет. Люди опасались пустых трат, понимая, что с финансами потом будет туго.

- Переезжать с места на место. Удачи и покоя в новых краях не будет.

Что можно делать в этот день:

- Хороший день для крещения ребенка: если у вас запланированы крестины ребенка, можно провести это торжество 12 декабря без каких-либо проблем

- Благоприятный день для свадьбы. Брак будет крепкий и долгий.

- Народных запретов на работу в этот день нет. Если у вас есть рабочие обязанности, то можете выполнять их по расписанию.