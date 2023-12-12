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16:26, 11 декабря 2023 года Цена проезда в общественном транспорте Орла может превысить 30 рублей В областной столице сейчас идет расчет экономически обоснованного тарифа.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Как рассказал в эфире "Радио России. Орел" мэр Юрий Парахин, сейчас управлением экономики администрации города проводится расчет экономически обоснованного тарифа. Сегодня вышли на показатель 31 – 34 рубля.

"Это не значит, что будем на этот уровень выходить. У администрации сегодня есть право самостоятельно повысить стоимость тарифа на уровень инфляции. Если за ее рамками, то нужно обращаться в горсовет. По какому пути мы пойдем, я еще не готов сказать", – заявил градоначальник. Как отметил мэр, выросла стоимость горюче-смазочных материалов, запчастей, самих автобусов. В случае повышения тарифа с перевозчиков будут требовать качества обслуживания.



Обсуждение еще идет. Вопрос о принятии окончательного решения будет уже в декабре.



Напомним, что последний раз цены в общественном транспорте Орла поднимали 1 декабря 2022-го года. По карте проезд сегодня составляет 22 рубля. При наличной оплате – 25 рублей.





Артем Ежаков



