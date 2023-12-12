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8:30, 12 декабря 2023 года В Покровском районе появился координатор фонда "Защитники Отечества" Об этом сообщили в региональном департаменте социальной защиты.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Покровском районе Орловской области появился социальный координатор регионального отделения фонда "Защитники Отечества". Он принимает по адресу: поселок Покровское, улица Дубровинского, д. 8А.



Бойцы из Покровского района, участвовавшие в спецоперации в составе ЧВК "Вагнер", теперь могут написать заявление и подать документы на получение удостоверение ветерана боевых действий у своего социального координатора.





Артем Ежаков



