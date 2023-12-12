В Покровском районе появился координатор фонда "Защитники Отечества"
Об этом сообщили в региональном департаменте социальной защиты.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Покровском районе Орловской области появился социальный координатор регионального отделения фонда "Защитники Отечества". Он принимает по адресу: поселок Покровское, улица Дубровинского, д. 8А.
Бойцы из Покровского района, участвовавшие в спецоперации в составе ЧВК "Вагнер", теперь могут написать заявление и подать документы на получение удостоверение ветерана боевых действий у своего социального координатора.