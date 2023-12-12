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19:30, 11 декабря 2023 года В Орловском полесье начались зимние экскурсии к зубрам Для гостей национального парка это шанс увидеть редчайших животных в дикой природе.







В Орловском полесье насчитывается уже почти 700 голов зубров. Увидеть этих животных в естественной среде обитания могут гости национального парка. Сезон экскурсий начался. В группы набирают по 20 человек, записаться можно в любой день. Приехать в гости можно до марта.



Для зубров создали специальные подкормочные площадки. На трапезу их зовут звуком специального колокола. В меню – по три килограмма сена на каждого и овес.



Чужаков животные не любят, поэтому на экскурсиях главное – вести себя тихо и не смотреть им долго в глаза. Животное может принять это за вызов.





Антон Сорокин



