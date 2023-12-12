В Орловском полесье начались зимние экскурсии к зубрам
Для гостей национального парка это шанс увидеть редчайших животных в дикой природе.
В Орловском полесье насчитывается уже почти 700 голов зубров. Увидеть этих животных в естественной среде обитания могут гости национального парка. Сезон экскурсий начался. В группы набирают по 20 человек, записаться можно в любой день. Приехать в гости можно до марта.
Для зубров создали специальные подкормочные площадки. На трапезу их зовут звуком специального колокола. В меню – по три килограмма сена на каждого и овес.
Чужаков животные не любят, поэтому на экскурсиях главное – вести себя тихо и не смотреть им долго в глаза. Животное может принять это за вызов.