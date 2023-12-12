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19:00, 11 декабря 2023 года В Орловской области увековечили память кавалера ордена Мужества Парта Героя в честь Александра Иванина появилась в Фатневской школе Болховского района







В Фатневской школе Болховского района открыли парту Героя в честь своего выпускника Александра Иванина, погибшего в ходе СВО. В церемонии приняли участие родители бойца, учащиеся и педагоги школы. Право сидеть за партой получил семиклассник Артем Кулешов.



Росгвардеец Александр Иванин с честью выполнял воинский долг в Чечне, Карачаево-Черкессии, Ингушетии. На СВО был с первых дней. Погиб 23 июня 2023-го года в Геническе Херсонской области. Посмертно удостоен ордена Мужества. У бойца осталась жена и двое детей.



Парт героя в Фатневской школе теперь три. Одна из них посвящена погибшему под Артемовском Сурхаю Шихалиеву, другая – герою, который и сейчас в строю. Всего на СВО – 10 выпускников Фатневской школы.





Татьяна Тимохина



