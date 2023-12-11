Главная » Новости



15:15, 11 декабря 2023 года В Орловской области нашли три минометные мины Боеприпасы обнаружили в Ливенском районе.



Фото: архив "Вести-Орел"

Три минометные мины времен Великой Отечественной войны нашли в поселке Сахарный комбинат Ливенского района. На место ЧП выезжали сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы. Спасатели изъяли и уничтожили взрывоопасные предметы, которые пролежали в земле более 80 лет.



Как отмечают в региональном Управлении МЧС, сообщения об опасных находках поступают в службу спасения почти еженедельно. Зачастую боеприпасы удается обнаружить при проведении сельскохозяйственных работ, строительстве зданий и сооружений. Нередко взрывоопасные предметы находят там, где проходили боевые действия: в полях, огородах, в лесах, парках и даже в водоемах.



Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности, не трогать и не переносить предметы, похожие на боеприпасы. А в случае их обнаружения, необходимо сообщить об этом в экстренные службы (101 или 112).





Сергей Мерцалов



