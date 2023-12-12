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18:00, 11 декабря 2023 года В Орловской области открыли новый клуб самбо Он появился в Вятском Посаде.







В 2023-м секции для занятий самбо появились почти во всех районах Орловщины. 9 декабря открыли очередной клуб. Он появился в Вятском Посаде на базе православной гимназии. На тренировки записались уже более 40 детей.



С открытием секции ребят и их родителей поздравил президент Федерации самбо Орловской области Анатолий Якунин. Он отметил, что для занятий спортом созданы все условия: приглашен тренер, куплено оборудование.



В планах у региональной федерации самбо стоит открытие еще двух секций в районах области.





Анастасия Дорохова



