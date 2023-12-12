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16:59, 11 декабря 2023 года Активисты "Движения первых" будут восстанавливать памятники и мемориалы Орловщины Хранителями истории стали 300 человек.







Теперь в Орле есть свои "хранители истории". 300 активистов "Движения первых" выбрали для себя новое направление.



Они решили восстанавливать памятники и мемориалы, собирать по крупицам информацию о Великой Отечественной войне и героях СВО, проводить и организовывать для молодежи квесты и викторины.



Первое посвящение в "хранители истории" уже прошло, оно станет традицией. Принимать активистов в команду будут ежегодно.





Антон Сорокин



