понедельник 11.12.2023 15:59:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

15:30, 11 декабря 2023 года

За 11 месяцев казна Орловской области пополнилась на 18,2 миллиарда рублей

Средства поступили из федерального бюджета.

Фото: архив "Вести-Орел"

С начала года бюджет Орловской области пополнился на 18 миллиардов 235 миллионов рублей. Средства поступили из федеральной казны. К аналогичному периоду прошлого года зафиксирован рост поступлений на 7% с учетом инфляции, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Большую часть денег направили на реализацию программ Департаментов дорожного хозяйства (3,9 миллиарда рублей), соцзащиты (2,5 миллиарда) и сельского хозяйства (1,6 миллиарда). На нацпроекты за 11 месяцев 2023 года потратили 5,7 миллиарда рублей.

Как отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла", всего в 2023 году в бюджет региона поступит почти 22 миллиарда федеральных рублей.




Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.