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15:30, 11 декабря 2023 года За 11 месяцев казна Орловской области пополнилась на 18,2 миллиарда рублей Средства поступили из федерального бюджета.



Фото: архив "Вести-Орел"

С начала года бюджет Орловской области пополнился на 18 миллиардов 235 миллионов рублей. Средства поступили из федеральной казны. К аналогичному периоду прошлого года зафиксирован рост поступлений на 7% с учетом инфляции, сообщил губернатор Андрей Клычков.



Большую часть денег направили на реализацию программ Департаментов дорожного хозяйства (3,9 миллиарда рублей), соцзащиты (2,5 миллиарда) и сельского хозяйства (1,6 миллиарда). На нацпроекты за 11 месяцев 2023 года потратили 5,7 миллиарда рублей.



Как отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла", всего в 2023 году в бюджет региона поступит почти 22 миллиарда федеральных рублей.









Сергей Мерцалов



