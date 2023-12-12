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17:30, 11 декабря 2023 года Орловская команда победила на Всероссийском фестивале детского дворового баскетбола Соревнования состоялись в Новосибирской области с 7 по 9 декабря.



Фото: ОРО ВПП "Единая Россия"

Ливенская "Комета" завоевала золотые медали Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола, который проходил в формате 3х3. На соревнования в столицу Сибири приехали 26 команд девочек и 27 команд мальчиков из 30 регионов России.



Как сообщает на своем сайте ОРО ВПП "Единая Россия", ливенские баскетболистки одержали победы во всех шести проведенных матчах. В финале со счетом 19:7 наши девушки переиграли сверстниц из Ленинградской области. Лучшим игроком турнира была признана Эвелина Стрункина.





Сергей Мерцалов



