Звери и птицы в Орловской области готовятся к зимовке
Метеорологическая зима окончательно вступила в свои права.
В Орловской области температура сейчас в среднем держится на отметке до пяти градусов мороза, но бывает и холоднее. В такое время труднее всего приходится животным и птицам.
В зоовольерном комплексе в Хотынецком районе своих подопечных к зиме подготовили. Например, для птиц работает аэратор. Этот аппарат воздухом создает течение и не дает замерзнуть водоемам. Некоторым животным помогут их природные преимущества – например, мех.
Также важна и кормовая база. От нее зависит, насколько благополучно дикие птицы переживут морозы. Их зимой обязательно нужно подкармливать. К примеру, синица, умирает в основном не от холода, а от голода. Поэтому специалисты советуют развешивать кормушки с салом, семечками и пшеном.