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14:30, 11 декабря 2023 года Звери и птицы в Орловской области готовятся к зимовке Метеорологическая зима окончательно вступила в свои права.







В Орловской области температура сейчас в среднем держится на отметке до пяти градусов мороза, но бывает и холоднее. В такое время труднее всего приходится животным и птицам.



В зоовольерном комплексе в Хотынецком районе своих подопечных к зиме подготовили. Например, для птиц работает аэратор. Этот аппарат воздухом создает течение и не дает замерзнуть водоемам. Некоторым животным помогут их природные преимущества – например, мех.



Также важна и кормовая база. От нее зависит, насколько благополучно дикие птицы переживут морозы. Их зимой обязательно нужно подкармливать. К примеру, синица, умирает в основном не от холода, а от голода. Поэтому специалисты советуют развешивать кормушки с салом, семечками и пшеном.





Эльза Ахмедбекова



