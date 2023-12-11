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11:11, 11 декабря 2023 года

Информацией о нападении собак на студентов в центре Орла заинтересовались следователи

Бродячие псы покусали людей рядом с главным корпусом ОГУ имени Тургенева.

Фото: архив "Вести-Орел"

О нападении собак на студентов и школьников пострадавшие рассказали губернатору Орловской области. Фото укусов одна из студенток опубликовала под постом Андрея Клычкова соцсети ВКонтакте. Девушка сообщила, что студентам, которых покусали дворняги, пришлось пройти курс прививок от бешенства.

Следственный комитет РФ по Орловской области уже организовал доследственную проверку. О ее результатах будет доложено лично главе федерального ведомства Александру Бастрыкину, сообщает Следком в своем телеграм-канале.


Сергей Мерцалов
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