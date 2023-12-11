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10:58, 11 декабря 2023 года Клычков подписал распоряжение о проведении "Губернаторских елок" В этом году они пройдут в Орле и в Москве.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение о проведении "Губернаторских елок". В рамках выставки «Россия» праздник пройдет 21 – 22 декабря в орловском павильоне на ВДНХ в Москве. В Орле торжество состоится 27 декабря в ТМК "ГРИНН".



На елку придут талантливые дети, дети семей участников специальной военной операции, дети-сироты. Они увидят театрализованное представление и получат подарки.





Артем Ежаков



