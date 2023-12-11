Клычков подписал распоряжение о проведении "Губернаторских елок"
В этом году они пройдут в Орле и в Москве.
Фото: архив "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписалраспоряжение о проведении "Губернаторских елок". В рамках выставки «Россия» праздник пройдет 21 – 22 декабря в орловском павильоне на ВДНХ в Москве. В Орле торжество состоится 27 декабря в ТМК "ГРИНН".
На елку придут талантливые дети, дети семей участников специальной военной операции, дети-сироты. Они увидят театрализованное представление и получат подарки.