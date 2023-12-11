Главная » Новости



12:00, 11 декабря 2023 года В Орле экс-гендиректор и кассир хозяйства осуждены за присвоение 10 миллионов рублей Апелляция им не помогла.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел приговор в отношении экс-гендиректора и бывшего кассира опытно-производственного хозяйства "Красная звезда". Их признали виновными в присвоении более 10 миллионов рублей сельхозпредприятия.



Бывшему гендиректору назначили три года колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Бывшего кассира приговорили к двум годам общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей. С вердиктом осужденные не согласились и обжаловали его.



Из материалов дела следует, что несуществующему контрагенту из кассы "Красной Звезды" несколько лет незаконно выдавались деньги за поставку рапсового жмыха. Также в ходе ревизии не нашли весы, купленные для предприятия.



Как сообщили в пресс-службе орловского областного суда, коллегия внесла некоторые уточнения в приговор, но основное наказание оставила без изменения.





Артем Ежаков



